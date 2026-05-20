Harder ha convinto il Padova: ora i biancorossi vogliono rinnovare il prestito
Il calciomercato estivo del Padova comincia a prendere forma. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino il club biancoscudato sta lavorando su più fronti per definire la rosa della prossima stagione in Serie B. Il nome più caldo in casa Padova è quello di Jonas Harder. Il centrocampista, di proprietà della Fiorentina, ha vissuto un finale di stagione condizionato da un infortunio, ma il club veneto ha già avviato primi contatti con i viola per rinnovarne il prestito.
Il profilo del giocatore convince la dirigenza biancoscudata, che vorrebbe tenerlo come punto fermo del centrocampo anche nel prossimo campionato. Harder potrebbe essere l'unico degli attuali prestiti a restare a conferma della stir che il club nutre nei suoi confronti nonostante lo stop.
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