Fortini, il Bournemouth e quel sogno (sulla pelle) chiamato Wembley. Ma la Fiorentina prova a blindarlo
C’è un filo che da tempo lega Niccolò Fortini all’Inghilterra. Un richiamo forte, quasi naturale, che oggi rischia di trasformarsi in qualcosa di molto più concreto. Perché il Bournemouth ha messo nel mirino il terzino della Fiorentina e nelle ultime settimane ci sono già stati i primi contatti esplorativi con l’entourage del giocatore. Nessun approccio diretto con il club viola, almeno per il momento, ma l’interesse delle Cherries è reale e va avanti ormai da oltre un mese. Tanto che fino a pochi giorni fa, da chi segue da vicino la situazione, la pista veniva definita addirittura “caldissima”. Molto, però, dipenderà anche dalle scelte tecniche del Bournemouth per il prossimo futuro. A fine stagione infatti ci sarà il cambio in panchina con Marco Rose destinato a raccogliere l’eredità di Andoni Iraola: sarà il nuovo tecnico a decidere se affondare realmente il colpo per Fortini e inserirlo nel progetto tecnico del club inglese, reduce da una storica qualificazione europea conquistata proprio ieri. Un traguardo che certifica la crescita del Bournemouth e che rende ancora più affascinante la prospettiva agli occhi del 2006 viola.
La Fiorentina resiste: no alla cessione e trattativa aperta per il rinnovo
Dal canto suo, la Fiorentina non è stata ancora formalmente interpellata dal Bournemouth, anche se gli agenti del giocatore hanno già provveduto a informare il club dell’interesse proveniente dalla Premier League. E la posizione della società viola, almeno ad oggi, appare piuttosto chiara: Fortini non viene considerato un giocatore da sacrificare. Anzi. Nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e una situazione non semplicissima da gestire, la dirigenza sta lavorando da settimane per cercare di trovare una quadra sul rinnovo. Una strada che al momento non si può definire in discesa ma che la Fiorentina continua a percorrere con convinzione, consapevole del valore e dei margini di crescita di un talento considerato tra i più promettenti usciti negli ultimi anni dal vivaio viola. Anche perché il club sa perfettamente che attorno al classe 2006 iniziano a muoversi attenzioni importanti e che il richiamo della Premier, per un ragazzo come Fortini, non rappresenta certo un dettaglio secondario.
Il sogno Premier, Wembley tatuato sulla pelle e i no alla Roma
Per capire quanto il calcio inglese eserciti fascino su Fortini basta guardare le sue scelte degli ultimi anni. Il laterale ha sempre messo la Fiorentina al primo posto nelle proprie priorità, arrivando persino a dire no alla Roma sia la scorsa estate che nel mercato di gennaio. Ma allo stesso tempo non ha mai nascosto il suo grande sogno: un giorno giocare in Premier League. E non è soltanto una suggestione romantica. Fortini negli anni ha spesso scelto l’Inghilterra come meta delle sue vacanze, sia per visitare gli stadi simbolo del calcio britannico che per assistere al torneo di Wimbledon. Un legame profondo con quel mondo testimoniato anche da un tatuaggio sul braccio sinistro: la scritta “Fa’ che i tuoi sogni diventino realtà” con sullo sfondo Wembley. Lo stadio per eccellenza. Il tempio del calcio inglese dove, chi lo conosce bene lo sa, Fortini sogna da sempre di giocare almeno una volta nella vita.
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