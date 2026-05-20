Calciomercato Fortini, il Bournemouth e quel sogno (sulla pelle) chiamato Wembley. Ma la Fiorentina prova a blindarlo

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C’è un filo che da tempo lega Niccolò Fortini all’Inghilterra. Un richiamo forte, quasi naturale, che oggi rischia di trasformarsi in qualcosa di molto più concreto. Perché il Bournemouth ha messo nel mirino il terzino della Fiorentina e nelle ultime settimane ci sono già stati i primi contatti esplorativi con l’entourage del giocatore. Nessun approccio diretto con il club viola, almeno per il momento, ma l’interesse delle Cherries è reale e va avanti ormai da oltre un mese. Tanto che fino a pochi giorni fa, da chi segue da vicino la situazione, la pista veniva definita addirittura “caldissima”. Molto, però, dipenderà anche dalle scelte tecniche del Bournemouth per il prossimo futuro. A fine stagione infatti ci sarà il cambio in panchina con Marco Rose destinato a raccogliere l’eredità di Andoni Iraola: sarà il nuovo tecnico a decidere se affondare realmente il colpo per Fortini e inserirlo nel progetto tecnico del club inglese, reduce da una storica qualificazione europea conquistata proprio ieri. Un traguardo che certifica la crescita del Bournemouth e che rende ancora più affascinante la prospettiva agli occhi del 2006 viola.

Dal canto suo,, anche se gli agenti del giocatore hanno già provveduto a informare il club dell’interesse proveniente dalla Premier League. E la posizione della società viola, almeno ad oggi,: Fortini non viene considerato un giocatore da sacrificare. Anzi., la dirigenza sta lavorando da settimane per cercare di trovare una quadra sul rinnovo. Una strada che al momento non si può definire in discesa ma che la Fiorentina continua a percorrere con convinzione,a di un talento considerato tra i più promettenti usciti negli ultimi anni dal vivaio viola. Anche perché il club sa perfettamente che attorno al classe 2006 iniziano ae che il richiamo della Premier, per un ragazzo come Fortini, non rappresenta certo un dettaglio secondario.Per capire quanto il calcio inglese eserciti fascino su Fortini bastaIl laterale ha sempre messo la Fiorentina alarrivando persino a dire no alla Roma sia la scorsa estate che nel mercato di gennaio. Ma allo stesso tempo non ha mai nascosto il suo grande sogno. Fortini negli anni ha spesso scelto l’Inghilterra come meta delle sue vacanze, sia per visitare gli stadi simbolo del calcio britannico che per assistere al torneo di. Uncon quel mondo testimoniato anche da un: la scritta “Fa’ che i tuoi sogni diventino realtà” con sullo sfondo. Lo stadio per eccellenza. Il tempio del calcio inglese dove, chi lo conosce bene lo sa,