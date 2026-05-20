Per la panchina della Fiorentina è corsa a due: Grosso in pole

Per la panchina della Fiorentina è corsa a due: Grosso in poleFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:26Primo Piano
di Redazione FV

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro della panchina della Fiorentina: per adesso, per la rosea, si tratta di una corsa a due ma in pole c’è sempre l'attuale tecnico del Sassuolo Fabio Grosso, nonostante l’impresa di Paolo Vanoli in casa Juventus abbia fatto risalire le quotazioni del tecnico in carica. Il club ha un’opzione per un altro anno che non ha ancora esercitato, poche le possibilità di riconferma. O Gorsso o Vanoli quindi, non sembrano esserci a oggi terze opzioni sul tavolo, con la decisione che spetterà al Ds Fabio Paratici: ci si aspetta una fumata bianca nel giro di qualche giorno