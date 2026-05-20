Pettinari verso Fiorentina-Atalanta: "Tiferò per la Dea. Sono sempre stato juventino"

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Leonardo Pettinari, doppio ex di Atalanta e Fiorentina, ha parlato al portale TuttoAtalanta in vista della sfida di venerdì tra nerazzurri e viola. Ecco alcune delle sue parole: "La Fiorentina sono diciassette anni della mia vita. Sono arrivato a Firenze a dieci anni, ci sono cresciuto e poi ci sono tornato anche quando ho smesso, da allenatore. Per me resta un pezzo di cuore. A chi mi sento più vicino delle due squadre? Voglio essere sincero. Se giocano Fiorentina e Atalanta tifo per i nerazzurri. Ho grande gratitudine per la squadra viola, ma non ne sono mai stato un tifoso. Anzi, ho sempre tifato una delle squadre che a Firenze si odia di più: la Juventus. Il sogno da bambino era giocare nella squadra bianconera"

Che giudizio dà del campionato delle due squadre?

"L'Atalanta, che ha fatto un campionato ancora di vertice ed è sempre stata più in alto. La Fiorentina ha rischiato anche di retrocedere. Io non ho mai creduto che potesse succedere, perché il potenziale e la qualità della rosa erano troppo alti per stare nelle ultime posizioni, però sicuramente i viola hanno vissuto momenti peggiori rispetto all'Atalanta".

Che partita si aspetta di vedere venerdì sera?

"Spero una partita spettacolare, senza troppi tatticismi, anche se siamo all'ultima giornata. Sono due squadre che non hanno più nulla da chiedere. Sarebbe bello vedere qualche giovane esordire".