Pasqual, super prova della sua Italia Under-16: battuta la Grecia 5-1
Grandissima prova di forza della Nazionale italiana Under 16, che supera i pari età della Grecia con un netto 5-1 allo stadio ‘São Sebastião’ di Mirandela, nella partita d’esordio del Torneo di Sviluppo UEFA in programma fino a domenica 24 maggio in Portogallo. Gli Azzurrini sbloccano il match al 16’ con il trequartista della Lazio Michele Elena, per poi chiudere il primo tempo sul risultato parziale di 3-0 grazie ai gol realizzati dal fantasista del Genoa Roberto Scaglione, al 17’, e dall’attaccante della Juventus Giuseppe Pipitò, al 33’.
Nella ripresa, i ragazzi di Manuel Pasqual incrementano ulteriormente il vantaggio andando a segno al 48’ con il centrocampista della Juventus Gabriele Tufaro e al 54’ con l’attaccante del Como Achille Cauli, prima di subire il gol della bandiera greca, firmato dal centravanti dell’Olympiakos Michail Mouchalis all’85’. “Abbiamo fatto una buonissima prova – sottolinea il tecnico azzurro – dove, tralasciando i primi e gli ultimi cinque minuti, siamo stati in pieno controllo della gara, giocando in maniera intensa e mostrando una mentalità offensiva".
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