Nardella esulta: "Che gioia la vittoria di Torino. L'apoteosi? Il gol di Vlahovic annullato"
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La vittoria della Fiorentina sulla Juventus della scorsa domenica ha fatto molto piacere non solo a Firenze. Anche l'europarlamentare del PD Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, ha espresso tutta la sua gioia intervenendo ieri a "Un giorno da pecora" sulle frequenze di Radio1: "Ho goduto troppo per la vittoria della Fiorentina contro la Juventus" ha detto Nardella: "Se avessi dovuto immaginare la vittoria perfetta, me la sarei immaginata proprio così.
L'apoteosi è stato il gol annullato a Vlahovic, una cosa mai vista, in più appunto la vittoria fuori casa a Torino che molto probabilmente costerà alla Juventus la Champions League".
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