Galloppa pronto a lasciare la Fiorentina Primavera: per lui c'è mercato in B

Galloppa pronto a lasciare la Fiorentina Primavera: per lui c'è mercato in BFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:44Primo Piano
di Redazione FV
fonte Tuttomercatoweb.com

La Fiorentina è pronta a salutare Daniele Galloppa. Questo quanto riporta Tuttomercatoweb.com: così come accaduto nell'estate 2023 con Alberto Aquilani, il club viola dovrebbe congedarsi a breve con il tecnico della sua formazione Primavera. Al termine dei playoff scudetto, infatti, Galloppa tenterà il salto del calcio dei grandi.

Il tecnico romano, accompagnato dal suo vice Luca Antonelli, sarebbe finito nel mirino di due club di Serie B. Si tratta della Carrarese, qualora si separassero le strade con Antonio Calabro e dell'Empoli. Per quanto riguarda il club azzurro, però, al momento si fa più probabile la conferma di Fabio Caserta, con un incontro fissato nei prossimi giorni.