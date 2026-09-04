Carrarese, Cioffi rassicura su Rubino: "Infortunio meno preoccupante del previsto"

Carrarese, Cioffi rassicura su Rubino: "Infortunio meno preoccupante del previsto"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:30Ex viola
di Redazione FV

Il tecnico della Carrarese, Gabriele Cioffi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga contro l'Empoli, commentando tra i vari temi anche quello legato alle condizioni fisiche di Tommaso Rubino, attaccante classe 2006, tornato in prestito dalla Fiorentina e indietro a livello di condzione per qualche problemino accusato.

Queste le parole di Cioffi sul ragazzo prodotto delle giovanili viola: "Per Rubino è una cosa meno preoccupante di quella che pensavamo, ma è fastidiosa, e specialmente allenandoci sul sintetico dobbiamo prenderci un paio di giorni in più".