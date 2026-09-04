Carrarese, Cioffi rassicura su Rubino: "Infortunio meno preoccupante del previsto"
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Il tecnico della Carrarese, Gabriele Cioffi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga contro l'Empoli, commentando tra i vari temi anche quello legato alle condizioni fisiche di Tommaso Rubino, attaccante classe 2006, tornato in prestito dalla Fiorentina e indietro a livello di condzione per qualche problemino accusato.
Queste le parole di Cioffi sul ragazzo prodotto delle giovanili viola: "Per Rubino è una cosa meno preoccupante di quella che pensavamo, ma è fastidiosa, e specialmente allenandoci sul sintetico dobbiamo prenderci un paio di giorni in più".
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Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
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