Belotti dopo il Cagliari riparte dalla Seri B: il Gallo è ad un passo dal Modena

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Nuova destinazione all’orizzonte per Andrea Belotti. Il centravanti classe 1994, ex giocatore anche della Fiorentina e attualmente svincolato, è vicino a diventare un nuovo giocatore del Modena: il club gialloblù, secondo quanto riportato da TMW, è infatti in fase avanzata nella trattativa. Si chiude così, almeno per il momento, la parentesi legata al Cagliari.

Il Gallo aveva inizialmente trovato l’intesa per restare in Sardegna anche nella prossima stagione, ma il rinnovo concordato a luglio è sfumato dopo il mancato superamento delle visite mediche. Ora l’attaccante può ripartire dalla Serie B e dall’Emilia, con il Modena pronto ad affidarsi alla sua esperienza per il reparto offensivo.