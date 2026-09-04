Belotti dopo il Cagliari riparte dalla Seri B: il Gallo è ad un passo dal Modena
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Nuova destinazione all’orizzonte per Andrea Belotti. Il centravanti classe 1994, ex giocatore anche della Fiorentina e attualmente svincolato, è vicino a diventare un nuovo giocatore del Modena: il club gialloblù, secondo quanto riportato da TMW, è infatti in fase avanzata nella trattativa. Si chiude così, almeno per il momento, la parentesi legata al Cagliari.
Il Gallo aveva inizialmente trovato l’intesa per restare in Sardegna anche nella prossima stagione, ma il rinnovo concordato a luglio è sfumato dopo il mancato superamento delle visite mediche. Ora l’attaccante può ripartire dalla Serie B e dall’Emilia, con il Modena pronto ad affidarsi alla sua esperienza per il reparto offensivo.
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Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
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