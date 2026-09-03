Vlahovic si presenta al Besiktas: "Da me si vuole il massimo. Pronto alle pressioni"

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Dusan Vlahovic si presenta ai tifosi del Besiktas. L'ex centravanti viola, intervistato dai canali di Mozzart Sport, ha parlato delle sue prospettive turche e dell'accoglienza ricevuta al momento dell'arrivo a Istanbul: "Le mie prime impressioni sono fantastiche. Sono rimasto molto colpito dall’accoglienza ricevuta, sia in aeroporto sia allo stadio. Sono davvero felice. Non ho ancora avuto modo di visitare molto la città, ho visto soltanto alcuni luoghi nei tragitti tra hotel, centro sportivo e stadio, ma quello che ho visto mi è piaciuto molto. Istanbul è una grande metropoli e spero che tutto vada per il meglio", ha raccontato il centravanti.

Sulle aspettative in Super Lig: "Certo che c’è pressione, ma sono abituato fin da giovane. Da me ci si aspetta sempre il massimo. Devo lavorare, ascoltare l’allenatore, dedicarmi alla squadra e dare il mio contributo in campo. La squadra viene sempre prima di tutto". L’attaccante ha poi fissato l’obiettivo principale della stagione: "Ho sempre ambizioni elevate, punto sempre ai traguardi più importanti. Non sarà facile perché ci sono Galatasaray, Fenerbahçe e Trabzonspor, oltre a noi, che considero tra le principali candidate al titolo. Il mio obiettivo è vincere il campionato con il Besiktas".

Vlahovic ha poi spiegato la complessità del mercato estivo: "Ho parlato con molti club. Essendo svincolato era normale. Molte squadre hanno cercato informazioni o hanno provato a ingaggiarmi. La finestra di mercato è un processo molto dinamico: un giorno succede una cosa e quello dopo può cambiare tutto. Ho riflettuto a lungo, sono stato paziente e alla fine credo di aver preso la decisione migliore per la mia carriera. Il tempo dirà se sarà così, ma io ne sono convinto". Infine, sul possibile interesse di grandi club europei come Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, il nuovo centravanti del Besiktas ha preferito non entrare nei dettagli: "Non voglio parlare di questo. Ora il mio unico pensiero è il Besiktas. Sono un giocatore del Besiktas e voglio recuperare la miglior forma possibile per aiutare la squadra a ottenere i migliori risultati". Intanto si è già presentato con una tripletta.