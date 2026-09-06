Polverosi duro sulla Fiorentina: "Peggio dell'anno scorso. E Mandragora..."

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Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi non usa mezzi termini per descrivere il momento della Fiorentina: "Peggio dell'anno scorso. Molto peggio". Dopo tre giornate i viola hanno zero punti, un gol realizzato e nove incassati, nonostante un mercato caratterizzato da investimenti importanti e tredici nuovi acquisti. Polverosi sottolinea anche il crescente malcontento del pubblico, tra fischi, insulti ai giocatori e la contestazione nei confronti dell'allenatore. Il giudizio sulla squadra è durissimo: "Ha bisogno essenzialmente di un gioco (non c'è), di carattere (non c'è), personalità (non c'è), un leader (non c'è), entusiasmo (c'è l'opposto: depressione), un'idea (non c'è)". A mancare sarebbe anche la condizione atletica, problema già emerso nella passata stagione.

Il ko contro il Torino, maturato in rimonta con le reti di Mandragora e Adams, offre poi a Polverosi l'occasione per soffermarsi proprio sull'ex centrocampista viola: "Un centrocampista che in due stagioni segna 17 gol non si manda via. Mai". Il suo sinistro non rappresenta dunque una beffa casuale: "Non è una beffa, è un errore di valutazione".

Nel mirino finiscono anche diversi protagonisti del mercato estivo. Mastantuono viene definito "un fantasmino", Dragusin appare "disorientato", mentre Viery è "disperso". Giudizi negativi anche per Joao Mario, Gnonto e Atta, oltre ai già presenti Fagioli, Brescianini e Ndour. La conclusione fotografa un ambiente già in piena crisi nonostante la stagione sia appena cominciata: per Polverosi, la Fiorentina è ancora una "non squadra" e i problemi mostrati nelle prime tre sconfitte hanno radici profonde, a partire dagli enormi spazi lasciati tra difesa e centrocampo.