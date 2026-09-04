Social Mutu sul centenario: "Un'emozione indescrivibile. Che atmosfera"

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Attraverso i suoi canali social, l'ex attaccante viola Adrian Mutu ha scritto il suo commento sui festeggiamenti per i cento anni della Fiorentina andati in scena negli ultimi giorni: "Che serata! 100 anni di Fiorentina! Un’emozione indescrivibile tornare allo stadio, ritrovare tanti ex compagni e vivere di nuovo l’incredibile affetto dei tifosi viola. Un incontro fantastico, tanti ricordi e un’atmosfera che mi ha emozionato profondamente. Firenze e la Fiorentina hanno sempre un posto speciale nel cuore".

Di seguito il post originale pubblicato da Mutu su Instagram: