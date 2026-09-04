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Mutu sul centenario: "Un'emozione indescrivibile. Che atmosfera"
FirenzeViola.it
Attraverso i suoi canali social, l'ex attaccante viola Adrian Mutu ha scritto il suo commento sui festeggiamenti per i cento anni della Fiorentina andati in scena negli ultimi giorni: "Che serata! 100 anni di Fiorentina! Un’emozione indescrivibile tornare allo stadio, ritrovare tanti ex compagni e vivere di nuovo l’incredibile affetto dei tifosi viola. Un incontro fantastico, tanti ricordi e un’atmosfera che mi ha emozionato profondamente. Firenze e la Fiorentina hanno sempre un posto speciale nel cuore".
Di seguito il post originale pubblicato da Mutu su Instagram:
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Copertina
Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
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