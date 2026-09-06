I voti dei quotidiani a Grosso e le motivazioni: "Manca un'idea di gioco"

vedi letture

Le pagelle dei quotidiani oggi in edicola sono impietose con Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina che ieri è stata battuta anche dal Torino al Franchi. Terza sconfitta e terza partita disastrosa per i viola che nonostante il mercato non riescono proprio ad ingranare. E le responsabilità sono tante dell'allenatore, che dai giornali si prende solo voti tra il 4 e il 4.5. Questi nel dettaglio:

Gazzetta dello Sport - 4.5: Terza sconfitta, nove gol incassati e uno segnato, ma soprattutto manca un’idea di gioco e la formazione iniziale si rivela sbagliata.

La Nazione - 4: Terza sconfitta, nove gol incassati e uno segnato, ma soprattutto manca un’idea di gioco e la formazione iniziale si rivela sbagliata.

Corriere Fiorentino - 4: Disperso. Assiste inerme al disfacimento viola dopo un vantaggio insperato e immeritato: il gioco dov’è finito?

Corriere dello Sport - 4: La Fiorentina non è una squadra: alla terza giornata è un problema enorme. Anche perché non è un giudizio soggettivo, lo dicono i risultati. E quelli sono certezze"