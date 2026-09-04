Ufficiale Pezzella riparte in Uruguay: il difensore argentino ha firmato per il Penarol

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German Pezzella riparte dal Penarol. L'ex difensore della Fiorentina, svincolato dopo la rescissione di contratto col River Plate, firma ufficialmente per il prestigioso club uruguaiano, che ne annuncia l'ingaggio: "Il Club Atlético Peñarol comunica l'acquisto del giocatore Germán Pezzella", il comunicato dei sudamericani.

Campione del mondo con l'Argentina nel 2022, Pezzella ha conquistato anche due Copa America e la Finalissima CONMEBOL-UEFA con l'Albiceleste, diventando uno dei protagonisti della generazione più vincente della storia recente della nazionale. Cresciuto nel settore giovanile del River Plate, il centrale classe 1991 ha vissuto importanti successi anche a livello di club. Con la maglia del club argentino ha vinto la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana e la Recopa Sudamericana, mentre in Europa ha conquistato la Copa del Rey con il Real Betis. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Fiorentina e Betis Siviglia, affermandosi come difensore affidabile, dotato di leadership e grande personalità.