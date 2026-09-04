Social Camporese lascia il calcio: "Spero di realizzarmi in ciò che verrà"

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Michele Camporese ha dato l'addio al calcio giocato. L'ormai ex difensore era cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, esordendo in prima squadra con Sinisa Mihajlovic. Questo il suo messaggio social: "Quella voglia di diventare calciatore in tutte le maniere…La soddisfazione della vittoria , il malumore della brutta prestazione , l ‘ inzio degli infortuni e la speranza di tornare meglio di prima . Sicuramente un viaggio formativo , impegnativo e a tratti davvero soddisfacente . Oggi mi fermo definitivamente col calcio giocato , con la solita speranza di riuscire a realizzarmi anche in quello che verrà . Mi sembra doveroso ringraziare 3 persone in particolare : i miei genitori e mia moglie , per tutti i sacrifici che hanno fatto negli anni , dalle rincorse al pulmino per andare ad allenarmi , ai viaggi disperati per vedersi qualche ora . Grazie".

Di seguito il post originale del classe '92: