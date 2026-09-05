Corvino torna a parlare: "Dopo Firenze lo "scudetto" a Lecce. Ora faccio il nonno"

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Pantaleo Corvino torna a parlare. Lo storico dirigente di Lecce e Fiorentina, dopo l'addio di pochi mesi fa ai giallorossi salentini, traccia un bilancio del mercato fatto dai club italiani e del futuro che lo attende, attraverso un'intervista concessa a Dazn:

Chi è la regina del mercato?

“Vado controcorrente e dico l’Atalanta perché sono convinto che il miglior mercato lo fanno i club con visione del presente e del futuro, tenendo contro di entrate e uscite”.

A chi manca invece qualcosa?

“Credo che alla Juventus manca uno come Vlahovic. Sarebbe stato interessante vederlo allenarsi con Spalletti, uno che riesce a valorizzare al massimo gli attaccanti con certe caratteristiche. Sono convinto che con Luciano si sarebbe esaltato anche Vlahovic”.

Il miglior colpo in assoluto?

“Senza dubbio dico Stones a parametro zero preso dall’Inter. Lo metto in cima a tutti perché ha grandi qualità e tanta leadership”.

Tornerà in Serie A?

“Mi sto godendo la famiglia dopo tanti anni. Dopo aver lasciato la Fiorentina ho voluto rendere qualcosa al mio territorio ma sono stati anni di grandi sforzo. Tenere il Lecce cinque anni in Serie A equivale a vincere uno Scudetto per una società come quella giallorossa, che deve prestare attenzione alla sostenibilità economica. Sono convinto che se ci dovesse essere la possibilità posso tornare nel calcio, per ora mi godo il lavoro di padre e nonno”.