Prima in viola, ora a Cesena: Mencucci passa in Romagna e ritrova Diamanti
Sandro Mencucci è pronto a diventare il nuovo amministratore delegato del Cesena. Come riporta il Corriere Romagna, il dirigente ha accettato la proposta del club bianconero e lunedì dovrebbe raggiungere la città romagnola per formalizzare l’accordo e iniziare la nuova esperienza. Prima, però, la società attende l’uscita di scena dell’attuale ad Corrado Di Taranto, che oggi comunicherà la decisione di lasciare il Cesena per accettare l’offerta del Padova.
Per Mencucci si prospetta anche un ritrovo con Alessandro Diamanti, con cui ha condiviso alcune esperienze alla Fiorentina. Il primo incontro risale al 2003, quando la Florentia Viola acquistò il calciatore dal Prato durante la stagione che si concluse con la promozione in Serie C1. I due si ritrovarono poi a Firenze nel 2015, al ritorno di Diamanti dalla Cina, in un’annata terminata dai viola al quarto posto in Serie A.
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