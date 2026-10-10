Quando rientrerà Atta? Per La Nazione lo stop del francese non sarà breve
Nella giornata di ieri non sono arrivati segnali incoraggianti sulle condizioni di Arthur Atta, destinato a saltare anche la partita contro il Genoa. La pausa non ha infatti permesso al centrocampista di lasciarsi alle spalle i problemi fisici che lo condizionano dal suo approdo a Firenze. La Fiorentina ha parlato di un "sovraccarico funzionale all’addome", senza indicare quando il giocatore potrà tornare. Le precedenti assenze, contro Pisa e Signa, erano state giustificate con la necessità di ritrovare la condizione ottimale.
L’unica partita completata dal francese risale a fine agosto, contro il Frosinone. Anche Vanoli, al momento, non ha fornito indicazioni sui tempi di recupero. Come riportato da La Nazione, la situazione desta preoccupazione per una Fiorentina che rischia di perdere ancora a lungo un investimento estivo da 25 milioni di euro. Con un reparto centrale già poco numeroso, l’incertezza sul rientro di Atta potrebbe complicare ulteriormente le scelte della squadra, anche se è ancora presto per parlare di un problema cronico.
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