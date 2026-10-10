Sassuolo, Veronica Squinzi su Aquilani: "Scelta molto voluta, lo seguivamo dai tempi di Firenze"
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L'amministratrice delegata del Sassuolo, Veronica Squinzi, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della scelta di puntare su Alberto Aquilani, ex allenatore della Primavera della Fiorentina, oggi alla guida dei neroverdi: "È stata una scelta molto voluta. Alberto lo conoscevamo già: è stato un nostro giocatore nel 2016-2017, condivide i nostri valori. L'abbiamo seguito a Firenze con la Primavera, a Pisa e poi al Catanzaro dove ha sfiorato la Serie A.
Quando abbiamo chiuso con lui ho capito subito che era la scelta giusta. È un allenatore coraggioso, vuole proporre calcio, non ha paura di lanciare i giovani"
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