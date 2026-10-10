Sassuolo, Veronica Squinzi su Aquilani: "Scelta molto voluta, lo seguivamo dai tempi di Firenze"

L'amministratrice delegata del Sassuolo, Veronica Squinzi, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della scelta di puntare su Alberto Aquilani, ex allenatore della Primavera della Fiorentina, oggi alla guida dei neroverdi: "È stata una scelta molto voluta. Alberto lo conoscevamo già: è stato un nostro giocatore nel 2016-2017, condivide i nostri valori. L'abbiamo seguito a Firenze con la Primavera, a Pisa e poi al Catanzaro dove ha sfiorato la Serie A.

Quando abbiamo chiuso con lui ho capito subito che era la scelta giusta. È un allenatore coraggioso, vuole proporre calcio, non ha paura di lanciare i giovani"