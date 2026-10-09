Bologna, Palladino rivela: "Ho cambiato metodo di lavoro e ho alzato l'intensità degli allenamenti"

Raffaele Palladino, attuale allenatore del Bologna ed ex tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domenica in casa del Lecce. Queste le sue parole sul momento dei rossoblù e sul lavoro che ha dovuto fare subentrando a Domenico Tedesco: "Ho cambiato metodo di lavoro ed ho cercato di alzare l'intensità degli allenamenti. Abbiamo lavorato su questo per la tenuta fisica e anche sull'aspetto tecnico-tattico, perché dobbiamo migliorare in alcune rotazioni e in alcuni aspetti di gioco. Ho visto grande partecipazione da parte dei ragazzi e più fluidità della manovra. Ogni giorno stiamo mettendo un mattoncino dentro e per farlo c'è bisogno che la squadra sia concentrata sul lavoro. L'importante è che la squadra sia consapevole del fatto che bisogna lavorare tanto e lo sta facendo".

Ha dovuto lavorare sull'aspetto mentale in questi giorni? "È compito mio far ritrovare la fiducia con dialoghi personali. Più sono con i calciatori e li conosco e più riesco a capirli, comprendere chi ha bisogno di conforto o di consigli. Iniettare fiducia e coraggio è un processo che dipende da me. In queste tre settimane il gruppo mi ha dimostrato di voler venire fuori da questa situazione e la squadra ha già la mentalità giusta".