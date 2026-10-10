FirenzeViola Totoformazione, due ballottaggi per Vanoli: Valdepenas e Gonçalves favoriti su Viery e Brescianini

Ci siamo, dopo la sosta più lunga di sempre per le nazionali, con tre settimane di stop, riparte la Serie A e a dare il riavvio al campionato sarà proprio la Fiorentina di Paolo Vanoli impegnata alle ore 15:00 in casa del Genoa.

I protagonisti

Il tecnico viola arriva a Marassi con alcuni dubbi di formazione dettati sia da dilemmi tattici che dal rientro dalle nazionali di alcuni giocatori, Mastantuono ovviamente su tutti. In porta naturalmente giocherà a De Gea con davanti a sé Jimenez, Dragusin e Ranieri che sembrano certi di un posto da titolare. Dubbio invece per il ruolo di terzino sinistro con il ballottaggio aperto tra Viery e Valdepenas, con quest’ultimo però che sembrerebbe essere favorito. A centrocampo invece si va verso la riproposizione del solito duo ossia quello formato da Fagioli e Ndour, mentre in trequarti persistono le incertezze principali. A sinistra, nel 4-2-3-1 utilizzato nella seconda era di Vanoli a Firenze, dovrebbe giocare Njie, mentre a destra alla fine Mastantuono non dovrebbe avere problemi a partire dal 1’, nonostante il ballottaggio con Gnonto. Alle spalle invece della prima punta, che dovrebbe essere nuovamente Pellegrino, potrebbe esserci l’esordio titolare in campionato per Pedro Gonçalves, favorito su Brescianini.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per il match contro il Genoa, secondo le principali testate locali e nazionali:

La Nazione (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Dragusin,Ranieri, Valdepenas, Ndour, Fagioli,Mastantuono, Goncalves,Njie, Pellegrino.

Repubblica (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Dragusin,Ranieri, Viery, Ndour, Fagioli, Mastantuono,Goncalves,Njie, Pellegrino.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): De Gea, Jimenez,Dragusin, Ranieri, Valdepenas, Ndour, Fagioli,Mastantuono,Goncalves, Njie, Pellegrino.

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea, Jimenez,Dragusin, Ranieri, Valdepenas, Ndour, Fagioli,Mastantuono,Goncalves, Njie, Pellegrino.

CorSport (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri,Valdepenas, Ndour, Fagioli, Mastantuono,Goncalves,Njie, Pellegrino.

Tuttosport (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Dragusin,Ranieri, Valdepenas, Ndour, Fagioli,Mastantuono, Goncalves,Njie, Pellegrino.

Firenzeviola (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino. All. Vanoli.