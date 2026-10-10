Mastantuono non si ferma: per La Nazione oggi giocherà nonostante il viaggio e i pochi allenamenti
Il rientro di Franco Mastantuono rappresenta una risorsa importante per la Fiorentina, che si prepara alla trasferta di Marassi contro il Genoa con l’obiettivo di non risentire delle numerose assenze. L’argentino dovrebbe partire dal primo minuto nel ruolo di trequartista esterno, insieme a Gonçalves e Njie, alle spalle di Pellegrino. A centrocampo la coppia Ndour-Fagioli sarà chiamata a garantire equilibrio, mentre in difesa, davanti a De Gea, dovrebbero trovare spazio Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepenas.
Vanoli sembra dunque orientato a confermare il 4-2-3-1, puntando sulla qualità di Mastantuono, rientrato dopo gli impegni lontano da Firenze con pochi allenamenti nelle gambe, e sulla solidità del collettivo. La sfida si preannuncia impegnativa anche per il clima caldo che attende i viola a Marassi. Lo riporta la Nazione.
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