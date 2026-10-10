Kean, continuano i guai alla tibia: l'attaccante salta Como-Roma

Moise Kean salterà Como-Roma. L’attaccante non ha recuperato dal problema alla tibia accusato durante il ritiro con la Nazionale, che lo aveva già costretto a rinunciare all’ultima sfida contro la Turchia. L’inizio di stagione dell’attaccante lariano è stato finora complicato: dal suo arrivo a Como è partito titolare soltanto una volta, nella vittoria per 2-1 contro il Parma, e deve ancora trovare il primo gol.

Al suo posto dovrebbe esserci Tasos Douvikas, già titolare in cinque delle sei partite disputate finora. Il centravanti greco ha segnato contro Udinese e Napoli in campionato e contro il Lipsia in Champions League. Per lui è inoltre atteso a breve l’annuncio del rinnovo contrattuale con il Como fino al 2030.