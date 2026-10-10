"Cosa hai fatto per essere un fenomeno?", Fagioli e il confronto con Vanoli che lo ha fatto svoltare

Il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek, nel corso della quale ha parlato di quanto l'arrivo lo scorso anno di Vanoli in panchina abbia cambiato la sua carriera: "Per me è fondamentale sentire la fiducia dell’allenatore e della società. Quando Vanoli è arrivato, un anno fa, è stato subito molto diretto con me. Mi ha detto "Tutti dicono che sei un fuoriclasse, un fenomeno, ma poi, stringi, stringi, cosa hai fatto di così importante per essere descritto in questo modo?". Quelle parole mi hanno fatto riflettere e mi hanno dato una spinta importante. Nel primo mese ho trovato poco spazio, ma ho continuato a lavorare duramente fino a conquistarmi il posto. Adesso voglio riuscire a mantenerlo".

Questo invece il pensiero di Fagioli sull'arrivo in estate di Oulai e Atta e sull'aumento di competizione all'interno del centrocampo viola: "È normale che la concorrenza aumenti quando arrivano centrocampisti come Oulai o Atta. Allo stesso tempo, il fatto di aver giocato poco nelle amichevoli estive mi aveva creato qualche incertezza. Nonostante questo, sentivo di dover restare qui: la mia convinzione è che, quando si lotta per obiettivi importanti, questa piazza sappia trasmetterti una carica incredibile".