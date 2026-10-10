FirenzeViola Genoa-Fiorentina: Vanoli lancia Goncalves dal primo minuto. Ecco le probabili formazioni

E finalmente uscimmo a riveder il campionato! Genoa-Fiorentina apre oggi alle 15 la sesta giornata di Serie A, con due squadre che arrivano all'appuntamento con prospettive e pressioni differenti. I rossoblù sono penultimi in classifica con un solo punto raccolto nelle prime cinque giornate e Daniele De Rossi si gioca una fetta importante del proprio futuro sulla panchina ligure. Dall'altra parte, la Fiorentina, sempre nella zona calda della classifica a causa della partenza ad handicap con tre sconfitte nelle prime tre, cerca continuità dopo aver conquistato quattro punti nelle ultime due gare di campionato, le prime della gestione Paolo Vanoli. Il tecnico viola va a caccia di conferme, puntando su un 4-2-3-1 che dovrebbe essere l'assetto di riferimento anche a Marassi.

Le scelte dei viola

Davanti a capitan De Gea, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepenas, favorito su Viery per occupare la corsia sinistra. In mediana spazio alla coppia formata da Ndour e Fagioli, mentre sulla trequarti Mastantuono sembra destinato a partire dal primo minuto nonostante il lungo viaggio transoceanico dopo gli impegni con l'Argentina. Al suo fianco ci sarà Pedro Goncalves, pronto a sfruttare l'assenza di Atta per conquistare la prima maglia da titolare da quando è arrivato a Firenze, con Njie sulla corsia mancina. In avanti Pellegrino parte favorito su Beto per guidare l'attacco viola.

Qui Genoa

Per il Genoa, quella contro la Fiorentina ha il sapore dell'ultima spiaggia per De Rossi, chiamato a invertire una rotta fin qui decisamente complicata. Tra i pali ci sarà Bijlow, protetto dal terzetto difensivo composto da Marcandalli, Ostigard e Vazquez. Sulle corsie esterne agiranno Ehizibue ed Ellertson, mentre in mezzo al campo Frendrup sarà affiancato da Baldanzi e Amorim. In attacco, infine, spazio alla coppia formata da Vitinha e Osmajic, quest'ultimo chiamato a sostituire l'infortunato Colombo.

Le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina (h.15)

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Vitinha, Osmajic. All. De Rossi.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino. All. Vanoli.