Genoa-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Beto davanti, Oulai e Fagioli in mezzo, Gnonto a sinistra
Riparte la Serie A, riparte la Fiorentina. Al Ferraris di Genova i viola inaugurano la sesta giornata di campionato e lo fanno contro il Genoa di un De Rossi in cerca di punti per restare saldo al suo posto. Sono state ufficializzate in questi minuti le formazioni della sfida, con Vanoli che si affida a Beto per il ruolo di centravanti e Mastantuono titolare nonostante il viaggio di ritorno di poche ore fa da Oltreoceano. Di seguito le scelte dei due tecnici:
Genoa (4-4-1-1) Bijlow; Ehizibue, Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Messias; Osmajic. Allenatore: Daniele De Rossi.
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Beto, Gnonto. Allenatore: Paolo Vanoli.
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