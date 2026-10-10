Retroscena Comuzzo: il difensore era un obiettivo dell'Udinese per il post Solet

Durante l’estate Comuzzo è stato a lungo tra i giocatori in uscita dalla Fiorentina, con Paratici e Grosso pronti a lasciarlo partire. Il retroscena è che tra i club interessati al ragazzo, secondo quanto riportato da Tuttosport, c’era anche l’Udinese, che a giugno aveva valutato un prestito del classe 2005, soprattutto in previsione della possibile cessione di Solet. La permanenza del francese in Friuli ha però spinto la società bianconera a farsi da parte, nonostante l’interesse anche di Sassuolo, Lazio e Bologna. A spuntarla è stato il Torino di Gianluca Petrachi, entrato con decisione nella trattativa.

I granata, del resto, erano da sempre la prima scelta di Comuzzo. L’Udinese rappresentava comunque un’alternativa concreta, anche per il passato del difensore nel settore giovanile friulano. Tornare lì avrebbe significato una seconda opportunità, ma il pressing del Toro si è rivelato determinante per chiudere l’operazione.