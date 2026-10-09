Ufficiale La Nations League costa cara a Montella: la Turchia ha scelto di esonerarlo

La Turchia ha deciso di interrompere il rapporto con Vincenzo Montella, ex tecnico anche della Fiorentina, dopo l'eliminazione dal Mondiale in estate ai gironi e le recenti prestazioni negative e le sconfitte in Nations League. La decisione è stata ufficializzata dalla Federazione calcistica turca attraverso un comunicato, che annuncia anche altri cambiamenti all’interno dei propri organi dirigenziali.

"Il Consiglio direttivo della Federazione calcistica turca, riunitosi oggi, ha deciso di continuare il proprio mandato fino alla data dell’assemblea elettiva ordinaria. È stato inoltre deciso di nominare, al posto dei due membri effettivi del Consiglio direttivo che avevano precedentemente rassegnato le dimissioni, i membri supplenti del Consiglio direttivo, il signor İbrahim Özbay e il signor Metin Akyüz. È stata presa la decisione di non proseguire con il nostro commissario tecnico della Nazionale maggiore, il signor Vincenzo Montella. Al posto del segretario generale della TFF, il signor Abdullah Ayaz, che nei giorni scorsi aveva presentato le proprie dimissioni al Consiglio direttivo della Federazione, è stato nominato il signor Ahmet Erzurumlu, attuale direttore dell’Ufficio tesseramenti della TFF. Si comunica quanto sopra al pubblico con rispetto".