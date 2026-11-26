Venezia, Duncan resta fuori lista. Per l’ex viola possibile addio a gennaio
Il ritorno in lista di Andrea Adorante costa il posto ad Alfred Duncan. Il Venezia - riporta TrivenetoGoal - ha scelto di fare spazio all’attaccante escludendo il centrocampista ghanese, ex Fiorentina, che aveva già dovuto fare i conti con uno stop per infortunio. Per Duncan, dunque, dopo lo stop arriva una decisione che potrebbe anticipare la fine della sua esperienza in laguna. La situazione si riaprirà a gennaio, quando il Venezia valuterà le eventuali offerte per il centrocampista. La cessione si concretizzerà soltanto se arriverà una proposta ritenuta soddisfacente sia dalla società che dal giocatore.
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