UFFICIALE, Mencucci al Lecce: "Onorato. A Firenze..."

La notizia era già nell'aria, ma adesso è ufficiale: Sandro Mencucci è il nuovo amministratore delegato del Lecce. Dopo aver ricoperto lo stesso ruolo per ben 17 anni alla Fiorentina, l'ex viola ritroverà in giallorosso Pantaleo Corvino, con cui aveva lavorato per 10 anni anche a Firenze. Queste le sue parole riportate da LecceNews24.it in merito al suo approdo a Lecce: "Questo è un giorno speciale, perché oltre a essere onorato di questo incarico, Lecce mi è sempre piaciuta così come la sua squadra, oggi mi trovo a tramutare la simpatia in un amore. La tifoseria di Lecce è bellissima, ho avuto la fortuna di lavorare in città che hanno supporter stupendi, come Firenze e Leeds, ma non dovremo esaltarci nelle vittorie e scoraggiarci nelle sconfitte. In A bisognerà competere con società con un fatturato molto maggiore del nostro e credo che la cosa migliore che si possa fare è quella di essere un club serio e gestito nella maniera corretta. Noi siamo piccoli, ma belli e ci dovremo confrontare con proprietà stritolanti, anche guardando alle nuove regole del Fair Play finanziario, potremo anche avere risultati altalenanti, ma nella mia carriera molte volte sono andato in Champions con la Fiorentina a discapito di società con un fatturato maggiore. Vi dico che con questa società certamente vi divertirete”.