Yacine Adli in cerca di una sistemazione, TMW: "Si fa avanti l'Arabia Saudita"

vedi letture

Yacine Adli è in cerca di una sistemazione. Il Milan lo ha escluso dai convocati della prima squadra, e ora si trova nel Milan Futuro di Oddo. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com si stanno facendo avanti alcune realtà 'minori' in Arabia Saudita e per Adli sarà di nuovo tempo di fronteggiare un bivio. Conscio che secondo il Milan, però, il suo posto è in Serie D.