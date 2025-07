Finisce l'avventura di Cuadrado a Bergamo: i saluti del colombiano sui social

Ex viola

Ieri alle 23:00 Ex viola

L'esterno ex Fiorentina saluta i bergamaschi, in quanto attualmente svincolato, dopo che è scaduto il suo contratto con i nerazzurri lo scorso 30 giugno. Attraverso il suo profilo Instagram ha salutato e ringraziato la tifoseria e i compagni che lo hanno accompagnato nell'ultimo anno. Queste le sue parole affidate ai social:

Resta da capire se l'immediato futuro per Cuadrado lo porterà a calcare ancora i terreni della Serie A, oppure se si rilancerà all'estero. Il colombiano è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione in vista dell'inizio dell'annata 2025/2026 e secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb sulle tracce dell'esterno colombiano ci sono sia il Genoa che il Betis, pronte a formulare un'offerta al calciatore che arriverebbe a parametro zero.