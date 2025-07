Social Cabral segna il primo gol al Botafogo e Dodo e gli ex compagni viola gioiscono per lui

L'ex attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral è tornato a giocare in Brasile, con la maglia del Botafogo con il quale ha già partecipato al Mondiale per Club ma solo nelle scorse ore in campionato ha segnato il suo primo gol con la nuova maglia. "Spero sia solo il primo" si augura la punta.

Ad applaudirlo sui social e congratularsi con lui anche gli ex compagni della Fiorentina in particolare il connazionale Dodo.