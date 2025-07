Adli convocato dal Milan Futuro: l'ex viola fuori dal progetto, intanto si allena con Oddo

Il Milan ha reso noto in questi minuti l'elenco di giocatori convocati per il raduno del Milan Futuro, la squadra Under 23 del Diavolo. I ragazzi allenati da Massimo Oddo prenderanno parte alla prossima Serie D e nella lista dei giocatori c'è anche Yacine Adli, reduce dal prestito e conseguente non riscatto da parte della Fiorentina. Il centrocampista non rientra infatti nel progetto della prima squadra ed è probabile che finirà altrove, intanto si aggregherà con la formazione dei giovani rossoneri e si allenerà con loro. Questo l'elenco:

Adli, Branca, Coubiș, D'Alessio, Duțu, Hodzic, Lazetić, Magrassi, Malaspina, Minotti, Nissen, Perrucci, Quirini, Raveyre, Sandri, Sia, Șiman, Traorè, Vásquez, Zukić.