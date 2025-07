Dalla Pro Vercelli alla Pianese: il figlio d'arte Vigiani continua la sua avventura in C

Il classe 2004 Lorenzo Vigiani continua la sua avventura in Serie C, passando dalla Pro Vercelli (collezionando 19 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia Serie C) alla Pianese.

Come si legge nel comunicato ufficiale, il club toscano acquista le prestazioni del giovane centrocampista a titolo definitivo. Il figlio d'arte di Luca Vigiani ha disputato due stagioni in maglia viola, dal 2022 al 2024 collezionando 57 presenze, 5 assist e 1 gol.