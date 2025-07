Attacco del CT del Flamengo contro Pedro: "Atteggiamento ridicolo durante gli allenamenti"

Il CT del Flamengo, Filipe Luis ha sganciato una vera e propria bomba in conferenza stampa, creando un caso mediatico in Brasile, usando parole durissime nei confronti di Pedro, capocannoniere della squadra ed ex viola, escluso dalla lista dei convocati per il match contro il São Paulo valido per il Brasileirão, poi vinto dal ‘Mengão’.

Il tecnico non ha nascosto il suo malumore al termine della partita: "Il comportamento e l’atteggiamento di Pedro questa settimana hanno rasentato il deplorevole. È stato ridicolo. Da tempo si allena male, ma negli ultimi giorni ha superato ogni limite, rompendo la nostra cultura del lavoro. Ha mancato di rispetto ai compagni. E questi atteggiamenti sono pericolosi, possono contagiare il gruppo. Per questo motivo non è stato convocato. Spero che si scusi con la squadra".

Il tecnico è andato oltre, mettendo in discussione anche il rendimento dell’attaccante: "Ho provato a proteggerlo, ma deve volerlo anche lui. I miei occhi vedono quello che accade in allenamento, e poi i dati GPS confermano tutto: Pedro è l’ultimo in ogni parametro. La colpa è sua". Le frizioni tra Pedro e il club risalgono al Mondiale per Club, dove l’attaccante non ha trovato spazio nelle sfide con Chelsea e Bayern. Su questo, Filipe Luis ha glissato: "Ha problemi con la dirigenza? Può darsi, ma sono problemi suoi".

Il messaggio finale è stato chiaro: "Non posso comprare un altro giocatore che segni 30 gol come lui. Pedro non è un problema, dovrebbe essere la soluzione. Ma deve volerlo lui".