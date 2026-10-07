Dalla Turchia sicuri: Montella sarà esonerato. Decisivi i ko in Nations League

In Turchia sono sicuri: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della nazionale. Lo riporta Fanatik, spiegando come la Federazione abbia preso già la decisione - ancora fa ufficializzare - dopo le sconfitte in Nations League che hanno seguito il flop al Mondiale. La Turchia non era riuscita a superare la fase a gironi nella competizione internazionale, tornando a casa con una sola vittoria contro gli Stati Uniti. Un rendimento che aveva lasciato qualche perplessità, ma che non era bastato a mettere in discussione la posizione dell’allenatore italiano, rimasto fino a oggi al centro del progetto federale. Ma ora è cambiato tutto con i 4 ko in Nations League.

Il presidente Ibrahim Haciosmanoglu e la dirigenza turca, che fino a questo momento avevano sempre sostenuto Montella, avrebbero quindi deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore italiano. Se questo scenario venisse confermato, si chiude così l’esperienza dell’ex tecnico di Milan e Fiorentina sulla panchina della Turchia, con la Federazione chiamata ora a individuare un nuovo commissario tecnico.