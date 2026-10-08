Piccinetti: "Mastantuono deve partire dalla panchina per preservare gli equilibri del gruppo"

In casa Fiorentina resta da sciogliere il nodo Franco Mastantuono in vista della trasferta di Genova. Il talento argentino ha già fatto ritorno a Firenze dopo gli impegni con la Selección, ma il poco tempo avuto per recuperare dal viaggio e per lavorare insieme ai compagni rende tutt'altro che scontata una sua presenza dal primo minuto. Anche Claudio Piccinetti, interpellato da La Nazione, invita alla prudenza.

Secondo l'ex viola, la scelta migliore sarebbe quella di non rischiarlo subito: «Prima di tutto c'è una questione di gruppo. Gonçalves, Gnonto e gli altri sono disponibili: perché dovrebbero essere penalizzati? Dieci o dodici ore di viaggio, insieme al fuso orario, sono qualcosa che il corpo fatica a smaltire e aumenta anche il rischio di infortunio. Lo terrei in panchina, valutando eventualmente di impiegarlo nella ripresa. Farlo partire titolare sarebbe una forzatura, anche perché Vanoli ha diverse alternative».