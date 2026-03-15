Torino, sirene argentine per il Cholito Simeone: su di lui c'è il River Plate
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Diversi esperti di mercato internazionale, tra cui Fabrizio Romano, hanno riferito nelle ultime ore come l'attaccante argentino del Torino, Giovanni Simeone, che in passato oltre alle maglie di Napoli, Verona e Cagliari ha vestito anche quella della Fiorentina, sia finito nel mirino del River Plate, desideroso di riportare il Cholito al Monumental nel corso del prossimo mercato estivo, per chiudere un cerchio partito proprio con la maglia rojiblancas del club di Buenos Aires. Simeone ha con il Torino un contratto in essere fino al 2028.
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