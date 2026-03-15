Dzeko ancora in gol in Schalke-Hannover: bosniaco espulso poi nel finale di gara
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Edin Džeko ha segnato di nuovo. L'ex attaccante viola ha aperto le marcature nella sfida di oggi tra lo FC Schalke 04 e l’Hannover 96 al 29’. Nonostante il gol del bomber bosniaco, la sua squadra non è riuscita a mantenere il vantaggio: da 2-0 lo Schalke è stato raggiunto e infine superato dalla rimonta dell’Hannover, che ha fissato il risultato sul 2-2.
Una partita agrodolce per Dzeko, che oltre al gol ha rimediato un cartellino rosso al 52’, macchiando così la sua prestazione. In questo suo ritorno nel calcio tedesco infatti, Dzeko è divenuto subito un giocatore chiave della squadra. Fino a qui, ha siglato già 6 reti in 8 presenze, con l'aggiunta di tre assist.
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