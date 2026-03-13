Toni incorona Kean: "Se sta bene è il centravanti azzurro più forte, altrimenti c'è Scamacca"

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L'ex centravanti della Fiorentina Luca Toni, presente a Milano per l'EA7 World Legends Padel Tour, a Sky Sport ha parlato di Nazionale e di Fiorentina. Sui consigli da dare all'amico Gennaro Gattuso, ct dell'Italia che si sta preparando ad affrontare i playoff per andare al Mondiale ha detto: "Lasciamo tranquillo Rino Gattuso, è già abbastanza nervoso. L'Italia ha un bel gruppo di giocatori e deve andare al Mondiale, speriamo di farcela dopo due anni".

Sul centravanti della Nazionale: "Moise Kean è il centravanti più forte oggi, ma solo se sta bene. Vediamo come arriverà alla partita del playoff, c'è anche Scamacca".

Sulla brutta stagione della Fiorentina: "I giocatori adesso hanno capito veramente la situazione. Era difficile rialzarsi, la Fiorentina è partita veramente male, ma mister Vanoli è stato bravo. Oggi vedo la squadra sulla strada giusta, anche se ha fatto fatica in quelle partite che potevano dare una mano, come quella col Parma. Si vedrà...".

Ha poi spiegato a Tmw: "La Fiorentina, che ha speso milioni e milioni sul mercato ma adesso lotta per non retrocedere. Qualcuno ha sbagliato se hanno cambiato allenatore e dirigenza, significa che molte cose non sono andate bene. L'importante ora è salvarsi, per poi riprogrammare e ripartire. È arrivato Paratici, che è molto bravo".