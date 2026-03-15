Achille Lauro e Fiorentina-Inter: piano speciale per la viabilità di Campo di Marte

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Si prospetta una domenica da bollino rosso a Firenze, per la precisione a Campo di Marte, tra una settimana. Perché fra sette giorni il quartiere vivrà un arrivo in massa di migliaia di persone per due eventi da tutto esaurito: il doppio concerto di Achille Lauro al Mandela Forum e Fiorentina-Inter. Vista l’alta affluenza di pubblico prevista (l’artista si esibirà a Firenze anche sabato 21), come spiega La Nazione, sono stati predisposti un piano speciale di collegamenti da e per l’area del Mandela Forum e altre iniziative mirate anche a non far interferire l’afflusso e il deflusso in particolare dei tifosi ospiti, destinati a seguire la partita nel settore del “formaggino“.

L’organizzazione, tenuto conto del doppio evento in contemporanea e della presenza dei cantieri sul percorso per raggiungere la zona stadio, raccomanda l’utilizzo di mezzi pubblici, in quanto gran parte della zona sarà pedonalizzata, con chiusure al traffico e divieti di sosta che riguardano anche i residenti e che saranno comunicati nel dettaglio dall’amministrazione comunale. Si potrà accedere al Mandela Forum a partire dalle ore 18.30 sia da viale Manfredo Fanti (all’altezza del civico 199) angolo piazza Enrico Berlinguer, sia da viale Malta numero 8. Inizio concerto ore 21, si consiglia di raggiungere l’impianto con un certo anticipo.