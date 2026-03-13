Matri sul Var a chiamata: "Non serve, basterebbe stare tutti più attenti e tranquilli"
Alessandro Matri, ex attaccante tra le altre di Juventus, Milan e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Intervenuto in zona mista a margine del World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto a Milano tanti ex campioni, ha detto la sua sulla favorita per la lotta Champions: "È una bella lotta. Il Como mi ha stupito, pensavo avesse un calo e invece sta avendo grande continuità. Ma dico Juventus perché credo molto nel ritorno di Vlahovic: come Malen ha dato tanto alla Roma, il ritorno di un centravanti può dare qualcosa alla Juve".
Sul VAR a chiamata: "È complicato: potrebbe essere una delle tante soluzioni. ma credo che debba esserci più attenzione da parte di tutti. Bisognerebbe stare tutti più tranquilli per far lavorare bene gli arbitri".
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