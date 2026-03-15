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Fortini assente in via precauzionale con la Cremonese per una lombalgia
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Una delle notizie degli ultimissimi minuti in casa Fiorentina è legata ai convocati scelti da Paolo Vanoli in vista della sfida salvezza di domani contro la Cremonese, ed è quella relativa all'assenza dal match di Niccolò Fortini. Il terzino classe 2006 dei viola non prenderà parte alla gara dello Zini per via di una lombalgia rimediata in Conference League contro il Rakow. La società fa sapere però che la sua assenza dal match è una scelta a scopo precauzionale adottata dal club.
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