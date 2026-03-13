Vlahovic più vicino al rinnovo con la Juve: ingaggio da quasi 7 mln a stagione

Dusan Vlahovic è più vicino al rinnovo di contratto con la Juventus, secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L'attaccante, ai box per un infortunio agli adduttori che lo ha tenuto lontano dai campi dallo scorso novembre, è prossimo al rientro in campo e nel frattempo sta trattando col club bianconero il prolungamento del suo accordo. Come riferisce stamani la Rosea, l'ex viola continua i dialoghi con la Vecchia Signora e parla di un rinnovo annuale, al massimo biennale.

Quello che andrà ad aumentare sarà l'ingaggio che il giocatore percepirà. Si parla di 6 milioni di euro a stagione che insieme ai bonus arriveranno sui 7 milioni di euro.