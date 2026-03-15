Vanoli a Cremona con un undici rivoluzionato. Nazione: "Parisi intoccabile, torna Pongracic"

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Sulle sue pagine sportive, La Nazione si concentra sulla probabile formazione della Fiorentina nella sfida di domani sera contro la Cremonese e riparte dalle condizioni di Moise Kean. Il centravanti ha lavorato a parte anche ieri, il dolore alla tibia non è svanito del tutto e le possibilità di una sua presenza allo Zini sono in calo. Decisiva sarà la rifinitura di oggi pomeriggio, mentre per il resto dei primi undici, tutto lascia pensare che Vanoli proporrà una formazione di partenza rivoluzionata rispetto a quella che ha battuto in Conference il Rakow, con almeno cinque (se non addirittura sei) cambi rispetto all’undici di partenza visto con i polacchi.

Tra i pali si rivedrà De Gea mentre in difesa è scontato il ritorno dal 1’ di Pongracic al centro e di Dodo sulla fascia destra. Il dubbio semmai riguarda Gosens e, di conseguenza, l’impiego di Harrison, visto che la conferma di Parisi è scontata a detta del quotidiano locale: se il tedesco verrà riproposto (ma sarebbe la terza di fila da titolare), l’ex Empoli verrà spostato in attacco sulla destra mentre l’inglese partirà dalla panchina mentre, se dovesse riposare, Parisi agirà sulla corsia mancina della retroguardia e l’ex Leeds giocherà nel tridente. Scontato l’impiego infine di Fagioli e Gudmundsson.