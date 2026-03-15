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Braschi festeggiato dai tifosi: "Fieri di te". Lo striscione in suo onore
È il momento di Riccardo Braschi. Il giovane attaccante viola, fresco di esordio in Prima Squadra e in Europa con la maglia della Fiorentina nella vittoria di giovedì sera contro il Rakow, ha postato con orgoglio sulle proprie Instragram Story uno striscione che i tifosi gli hanno dedicato dopo il traguardo appena tagliato: "Dalle magie nei campetti di Sesto all’esordio con i grandi nei palcoscenici d’Europa ed è solo inizio, siamo fieri di te ovunque tu vada. I tuoi fratelli", recita il telo srotolato sopra un cavalcavia di Firenze, immortalato e pubblicato da Braschi in mattinata. Ecco l'immagine:
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