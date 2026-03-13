Giuseppe Rossi sicuro: "Moise Kean sta tornando quello della scorsa stagione"

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Giuseppe Rossi, intervenuto ai microfoni di BetVictor Online Casino e Gol, ha commentato così le prestazioni di Moise Kean: "L'anno scorso ha fatto una grande stagione, in questo periodo sta faticando un po'. Mi sembra che stia ritrovando la forma migliore, un'ottima cosa perché la Fiorentina ha bisogno dei suoi gol".