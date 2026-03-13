Tegola per Spalletti: Vlahovic ancora fuori dai convocati contro l'Udinese

Tegola per Spalletti: Vlahovic ancora fuori dai convocati contro l'UdineseFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:26Ex viola
di Redazione FV

L'ex attaccante viola, Dusan Vlahovic resterà ai box e dunque fuori dalla lista dei convocati della Juventus anche per la prossima partita di Serie A contro l'Udinese di Kosta Runjaic. L'attaccante serbo è stato ritenuto non pronto al reintegro tra i convocati, nonostante sia tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Spalleti ha deciso di fare a meno di lui per un'altra giornata con la speranza di rivederlo al comando delle manovre offensive bianconere contro il soprendente Sassuolo.