Christensen scalza De Gea a Cremona? CorSport: "Vanoli mai dubbioso: tocca a David"

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La partita di Cremona di domani sera, deve essere quella ideale per David De Gea per mettersi alle spalle le mille polemiche che lo hanno circondato recentemente. A concentrarsi sul portiere spagnolo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, sottolineando che la sfida salvezza dello Zini è quella in cui ha l'occasione di rispolverare il suo repertorio e mettere a tacere chi ha messo in discussione anche un gigante come lui. Il quotidiano riparte infatti dai motivi per cui anche l'ex United è finito sul banco degli imputati: per qualche intervento incerto, soprattutto per qualche uscita rimasta in canna - il suo grosso punto debole anche negli anni in cui era stabilmente tra i migliori portieri al mondo - e, di recente, anche per qualche dichiarazione: "In occasione del primo gol forse avrei potuto fare meglio, magari potevo uscire sul cross, ma sicuramente avremmo preso un'altra rete dopo", disse dopo il ko con l'Udinese.

Tant'è che, dopo la buona prestazione di Christensen in Conference contro il Rakow, più di qualche fiorentino ha avanzato un dubbio che fino a qualche tempo fa suonava con una blasfemia: "E se in questo finale di stagione fosse più utile avere tra i pali il danese, uno che esce con coraggio su tutti i palloni che spiovono in area?". Dubbio che - scrive il Corriere - non ha sfiorato minimamente Vanoli, che è poi quello che fino a prova contraria ha l'ultima parola. A Cremona De Gea ci sarà, con tanto di fascia al braccio. In questa settimana ha provato a staccarsi da commenti e critiche, la sua presenza sui social si è notata solo per le parole di solidarietà espresse nei confronti del collega del Tottenham Antony Kinsky, autore di due topiche (e sostituito al 18' da Tudor) nell'ottavo di Champions contro l'Atletico Madrid, "Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo. Tieni la testa alta e ci riproverai" ha scritto il portiere viola. Che domani sera sarà come sempre al suo posto, pronto a dare un segnale.